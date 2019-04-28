تعرف على سبب انقطاع الإنترنت على حضرموت والمناطق المجاورة

أفاد المهندس عمر سميكان خبير الالياف الضوئية بحضرموت، أن أسباب انقطاع الانترنت منذ مساء امس على محافظات المهرة حضرموت ساحلاً ووادياً شبوة ومأرب والجوف يعود لانقطاع شعيرة الانترنت DWDM.
وقال سميكان إن الشعيرة خرجت عن الخدمة بين سيحوت وقشن.
وأكد سميكان أن الفريق الفني تحرم لموقع الخلل لأجل إصلاحه .. مشيرا الى أنه جار العمل حتى هذه اللحظة.
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