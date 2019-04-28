شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد خلع البشير ...اول اعلان رسمي للجيش السوداني حول بقائة باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي) أن القوات السودانية ستبقى باليمن حتى تنجز مهامها.

وقال حميدتي في تصريحات لقناة "العربيةالحدث" السعودية، إن "المهم ليس سرعة الحلول وإنما إنجازها".

وعلق نائب رئيس المجلس الانتقالي على الأحداث التي وقعت في السودان خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن "الدعم العربي للتغيير كان سخياً".

وأضاف حميدتي "حسمنا أزمة شح السيولة والأزمة ستنتهي قريباً، وأقول للشعب إن الحقوق تؤخذ بالقانون".

وتابع حميدتي "لم نأت لتقديم وصفات، وإنما لتنفيذ مطالب الشعب".

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وفي وقت سابق اليوم، عقد ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي اجتماعاً مشتركاُ مع تحالف قوى الحرية والتغيير، للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد.

ووصف تحالف قوى الحرية والتغيير (المعارضة)، الاجتماع في مؤتمر صحفي بأنه كان إيجابياً.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، إن المفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير "تمت بشفافية".

ويضم "تحالف قوى الحرية والتغيير" قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة لتجمع المهنيين.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اتفق مع تحالف الحرية والتغيير على تكوين لجنة مشتركة لبحث عملية انتقال السلطة.