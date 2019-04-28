شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبائل صنعاء وعمران تعلن النفير العام لمواجهة هذا الجيش الجرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مناطق شاسعة في صنعاء وعمران اليوم وأمس غزو واسع للجراد الذي غطى المزارع فانتشر أبناء القبائل لاصطيادها وجمع كميات ضخمة منها.

وتظهر الصور التي حصل عليها "يمن الغد" انتشار اسراب من الجراد في مناطق صنعاء وعمران واصطياد السكان لها باعتبارها وجبة دسمة". وتهدد أسراب الجراد مزارع القات والمحاصيل الزراعية في صنعاء وعمران.

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