أسر 300 حوثي في أسبوع على يد الجيش الوطني في الضالع

بلغ عدد الأسرى الحوثيين في جبهات محافظة الضالع في الأسبوع الماضي نحو 300 أسير، بينهم قيادات ميدانية.
وأورد موقع "سبتمبر نت" الإلكتروني مساء السبت، أن الجيش الوطني أسر 300 حوثي في المعارك التي خاضها ضد الحوثيين في الأسبوع الماضي بمريس، والعود، والحشا، شمالي وغربي محافظة الضالع.
ومن بين الأسرى قيادات ميدانية بارزة وضباط عسكريين كانوا ينتمون للحرس الجمهوري، قبل انتمائهم لجماعة الحوثي الانقلابية.
وتخوض قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي معارك ضارية في عديد من المناطق الواقعة في محافظة الضالع.
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