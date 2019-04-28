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القاضي بن زين يطّلع على أوضاع السجناء بمركزي الغيضة بالمهرة

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اطلع رئيس نيابة الإستئناف بمحافظة المهرة  القاضي إبراهيم بن زين ، أمس الأول، على اوضاع السجناء في السجن المركزي بالمحافظة.

وتعرف بن زين على محكوميات السجناء القانونية..مشيراً الى انه سيتم الرفع بمن قضوا ثلاثة أرباع فترة محكوميتهم لمكتب النائب العام للإفراج عنهم. 

وكان قد أقامت قبائل ثعين المهرة وحضرموت، مأدبة غذاء على شرف الشيخ راجح باكريت، محافظ المهرة، بمناسبة نجاته من محاولة اغتيال آثمة في 17 من أبريل الجاري على يد عناصر خارجة عن القانون، أثناء عودته من سيئون عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي حضرها فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي والحكومة وعدد من السفراء.

وعبر المحافظ عن سعادته باللقاء بمشايخ وأعيان قبيلة ثعين، مؤكدا  أن السلطة المحلية ماضية في خدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية، وثبيت الأمن والأمان.

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