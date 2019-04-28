الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية على الأهالي والنازحين في الدريهمي

في إطار أعمالها الإنسانية المتواصلة التي تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية جديدة على سكان محافظة الحديدة.

وقدمت الهيئة 500 سلة غذائية للأهالي والنازحين في مديرية الدريهمي ضمن سلسلة من الشحنات الإغاثية التي ترسلها هيئة الهلال للسكان في مختلف مناطق محافظة الحديدة والساحل الغربي .

من جانبهم، أثنى المواطنين والنازحين المستفيدين من السلال الغذائية والإغاثية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدور الإنساني الذي يقدمه الهلال الإماراتي في محافظة الحديدة .

وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الجبارة للهلال الإماراتي في المجالات الإغاثية والإنسانية وفي قطاع المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية لتحسين وضعهم المعيشي ومساعدتهم على تجاوز أوضاعهم الصعبة.