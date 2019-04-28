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عاجل : ارتفاع مرعب ومستمر لدولار والريال السعودي من يوم امس وحتي صباح اليوم .. وانهيار مخيف للريال اليمني (السعر الان)

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عدن - ياسمين التهامي - افادات مصادرمصرفية الان في العاصمة صنعاء  ان  الريال اليمني ينهار من جديد بعد يومين من التحسن امام الدولار والريال السعودي والعملات الاجنبية والعربية من يوم امس وحتي الحظة من صباح يومنا هذا.

واضافات المصادر انه مع بداية فتح محلات الصرافة اول اسعار الصرف لدولار والريال السعودي امام الريال اليمني في العاصمة صنعاء صباح اليوم الاحد الموافق 28/4/2019.

"الخليج 365" ينشر  اسعار المصرف الان في صنعاء كالتالي..

الشراء

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الدولار=532

الريال السعودي=140

البيع

الدولار=535

الريال السعودي=141

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