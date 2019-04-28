شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ارتفاع مرعب ومستمر لدولار والريال السعودي من يوم امس وحتي صباح اليوم .. وانهيار مخيف للريال اليمني (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادات مصادرمصرفية الان في العاصمة صنعاء ان الريال اليمني ينهار من جديد بعد يومين من التحسن امام الدولار والريال السعودي والعملات الاجنبية والعربية من يوم امس وحتي الحظة من صباح يومنا هذا. واضافات المصادر انه مع بداية فتح محلات الصرافة اول اسعار الصرف لدولار والريال السعودي امام الريال اليمني في العاصمة صنعاء صباح اليوم الاحد الموافق 28/4/2019. "الخليج 365" ينشر اسعار المصرف الان في صنعاء كالتالي.. الشراء Advertisements الدولار=532 الريال السعودي=140 البيع الدولار=535 الريال السعودي=141

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