شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون انتهاء أزمة الوقود وإدخال نظام جديد في المحطات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، انتهاء أزمة المشتقات النفطية، وفتح كافة المحطات في تمام السابعة صباحا، ليوم غد الأخد.

وشهدت العاصمة صنعاء، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، استمرت لنحو ثلاثة أسابيع، وسط اتهامات لجماعة الحوثي، بافتعال الأزمة، ردا على قرار الحكومة الشرعية، باحتكار استيراد النفط لعموم المحافظات بما فيها الخاضعة للحوثيين.

ونقلت وسائل إعلام حوثية، عن الناطق باسم شركة النفط في صنعاء قوله، إنه “سيتم فتح كافة محطات المواد البترولية في تمام الساعة السابعة صباحا، وتم التوجيه باستمرارها بالبيع، وتلبية كافة احتياجات المواطنين دون توقف”.

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وأشارت إلى أن التوجيه شمل كذلك “محطات الشركة، وبالأخص المحطة النموذجية التابعة للشركة، وأضيفت للخدمة بعد صيانتها لأول مرة منذ استهدافها من قبل التحالف العام الماضي”.

وبحسب شركة النفط بصنعاء، فقد “قامت الشركة بانزال كميات كبيرة لكافة المحافظات، وبالأخص لأمانة العاصمة وضواحيها، ولما يكفل انهاء الازمة في الساعات الاولى من صباح السبت الموافق 27 ابريل 2019م، وفقا لما تم التخطيط له والاعلان عنه مسبقا”. وطمأنت الشركة المواطنين.

مؤكدة “أن الوضع التمويني مستقر، وأن لا داعي للهلع والازدحام في المحطات، وبامكانهم التموين لكافة احتياجهم، دون طوابير، كون الكميات المفرغة في المحطات كفيلة بانهاء الازمة بوقت قياسي”. حسب زعمها.

وقالت الشركة إنها “اعتمدت نظام الرقابة على محطات البيع عبر الويب، الذي يمكنها من متابعة كافة محطات الجمهورية اولأ بأول، وتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة عبر النت، ومعرفة المحطات العاملة وموقعها الجغرافي، وكثير من الميزات التي سيعلن عنها تفصيلا في بيان لاحق”.