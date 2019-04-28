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المليشيات تعدم الاسير الجنوبي نصر العمري بعد عامين من الاختطاف والتعذيب وتلقي بجثته في جبن الضالع

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عدن - ياسمين التهامي - في جريمة نكراء هزت مديرية جبن والضالع بشكل عام اقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على إعدام الاسير نصر علي محسن العمري 45 عاما من ابنآء الربيعتين مديرية جبن والذي تم اسره في معركة الربيعتين قبل عامين.

وكانت الميليشيات اقتادت العمري اسير الى سجن ذمار ثم تم تحويله الى سجن إب وتعرض لتعذيب وحشي في السجن وفي الوقت الذي كانت المليشيات تماطل لإطلاق سراحه تفاجأ ابناء الربيعتين الاربعاء الماضي بالعثور على جثته وهو مقتولا على أطراف قرية حبابة عزلة الربيعتين.

ولاقت هذه الجريمة التي خالفت فيها الميليشيات الاعراف الانسانية والقوانين الدولية ادانة واستنكارا واسعين من قبل أبناء الضالع خاصة واليمن عامة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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