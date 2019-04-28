شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف القوى السياسية يؤيد تهجير السلفيين ويشكر حملة الإخوان الأمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أيد ما يسمى "تحالف القوى السياسية" المشكَّل حديثاً، تهجير أفراد كتائب أبي العباس، من مدينة تعز، وسط اليمن، إلى منطقة الكدحة مسرح عمليات اللواء 35 مدرع، بمديرية المعافر جنوب المحافظة.

ودعا تحالف القوى السياسية، في بيان السبت 27 أبريل/نيسان 2019م، إلى إنهاء "المسميات والتشكيلات المسلحة -في إشارة منهم إلى كتائب (أبو العباس)-، و"دمجها بالجيش الوطني بصورة كاملة ومهنية طبقاً للأصول العسكرية في بناء القوات المسلحة الوطنية."، حد قوله.

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وحث البيان، لجنة التحقيق القضائية على "استكمال أعمالها حتى تاريخ 26 أبريل 2019م، وإلى جبر ضرر الضحايا وتعويض المتضررين وبشكل عادل ومنصف".

ودعا محافظ تعز نبيل شمسان، للعودة إلى مركز المحافظة ومزاولة أعماله ومهامه من مدينة تعز، بعد نصف شهر من مغادرته للمدينة على خلفية رفض القيادات العسكرية والأمنية الموالية للإخوان لقراراته، وكذا عدم استجابة الرئيس عبدربه منصور هادي لمطلبه بإقالة ومحاسبة قائدي المحور واللواء 22 ميكا ومدير الشرطة لتورطهما في جرائم حرب.