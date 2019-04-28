شكرا لقرائتكم خبر عن أول دعوة يمنية لحزب الإصلاح بمغادرة تعز "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق مدني من قيادي حزبي ورسمي قالت شفيقة سعيد الوحش، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، إن "خروج كتائب أبي العباس من داخل المدينة القديمة ليس هو الحل، بل هو جزء بسيط من الحل".

وبرأي شفيقة، وهي ناصرية وشقيقة والد رئيس الوزراء معين عبدالملك، فإن "الحل أن تخرج كل الجماعات المسلحة خارج إطار القانون من داخل مدينة تعز".

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وقالت في صفحتها على الفيس بوك: "تعز شبعت من قتلهم وتدميرهم وعبثهم".

ولم يصدر عن أي طرف سياسي شعبي أو رسمي أي تعليق حتى الآن عن تهجير المنتمين لكتائب أبي العباس من أبناء تعز القديمة.

وغادرت إلى الكدحة غرب تعز الكتيبة الخامسة، الجمعة 26 أبريل/ نيسان 2019م، من كتائب اللواء التي كانت تتشكل من أبناء تعز القديمة تجنباً لمزيد من الاقتتال مع قوات الإخوان وحشدهم الشعبي ومعسكراتهم التي تسيطر على جزء من مدينة تعز، وتقوم بـ"تحرير المحرر"، حسب تعبير عدنان الحمادي قائد اللواء 35 الذي تتبعه الكتائب.