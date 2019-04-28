ورد الآن :من الضالع دخول قوات جديدة خط المعارك ضد الحوثيين .. والجيش يعلن هذه الانتصارات ‘‘تفاصيل’’

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، مساء الجمعة، استعادة مواقع من قبضة جماعة الحوثيين، عقب ساعات من سيطرتها عليها في محافظة الضالع وسط اليمن.
وذكر موقع الجيش اليمني “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً على المواقع التي حاول الحوثيون التمركز فيها بمديرية الأزارق جنوب غربي الضالع”.
وأضاف، أن “القوات تمكنت من تطهير منطقة تورصة الواقعة إلى الغرب من مديرية الأزارق والمحاددة لمديرية الحشاء غرب الضالع، وكبدت الحوثيين عددا كبيرا من القتلى والجرحى”.
وأشار إلى “تنفيذ الجيش عمليات ملاحقة واسعة للحوثيين الذين فروا إلى المناطق المجاورة في الحشاء”. وإلى ذلك، “دفعت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، مدعومةً من التحالف العربي بتعزيزات إلى مديرية الأزارق”.
ووفقاً لموقع الجيش، “تتضمن التعزيزات أسلحة نوعية متعددة، بالإضافة إلى تسليح العشرات من أبناء المناطق ذاتها المنخرطين في المقاومة الشعبية، تمهيداً لمواصلة تعقب الحوثيين وتطهير مديرية الحشاء”.
وتمكن الحوثيون في وقت سابق ، من التوغل في أطراف مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، والسيطرة على مناطق ومواقع بينها نقطة تورصة العسكرية، اثر هجوم واسع على الجيش اليمني أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.
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