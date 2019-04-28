شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأسبق يعلن خارطة طريق جديدة في اليمن "ملزمة للجميع وسترفع المعاناة عن الشعب" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا خالد بحاح -نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأسبق- إلى صياغة رؤية وطنية آمنة للجميع، مبنية على خارطة سلام ملزمة لكل الأطراف.
جاء ذلك لدى لقاءاته، السبت 27 أبريل/نيسان 2019م، سفراء كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، حسبما أفاد على حسابه الرسمي في "فيسبوك".
وقال بحاح: "لا بديل عن خارطة سلام ملزمة لكل الأطراف، توقف الحرب، وترفع معاناة الشعب.. وتنصفه ممن انقلب على الدولة ومَن عبث بها، وتصيغ رؤية وطنية آمنة للجميع".
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