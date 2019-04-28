شكرا لقرائتكم خبر عن “مجتهد” يفجر مفاجأة جديدة وتسريبات طازجة عن خطة مرعبة لولي العهد للتخلص من ”ضباط إماراتيين”..ويطلق نداء استغاثة(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” في مفاجأة جديدة عما وصفه بطريقة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في التخلص من الضباط أصحاب التوجه الديني داخل الجيش أو الأجهزة الأمنية الأخرى بالإمارات.

ودون “مجتهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص ما نصه:”وردتني معلومات متفرقة عن طريقة محمد بن زايد في التخلص من الضباط الذين لديهم شيء من العاطفة الدينية”.

وتابع موضحا:”سواء في الجيش أو الأجهزة الأمنية وسواء بالتصفية (في الميدان أو حادث مفتعل) أو تقاعد مبكر وتعيين مرتزقة بدلا منهم.

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وطالب المغرد الشهير متابعيه ممن لديه معلومة في هذا السياق تزويده بها حتى يستكمل الصورة.. حسب قوله.

يشار إلى أن الجيش الإماراتي، يبلغ تعداده 100 ألف ضابط وجندي إماراتي، وتقع القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ومسؤوليتها في المقام الأول الدفاع عن حدود الإمارات ومياهها الإقليمية.