هكذا انقذ الجيش اليمني حياة الالاف في حجة

أتلفت الفرق الهندسية، التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، صباح أمس، آلاف الألغام المتنوعة التي كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، زرعتها في مناطق متفرقة من مديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة.

وبلغ مجموع ما أتلفته الفرق الهندسية، أمس، 7000 لغم متنوّع المهام والأحجام والصناعات، نزعت خلال الأسابيع الماضية، فيما بلغ إجمالي ما انتزعته الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني من الألغام والمتفجرات في مديريات ميدي وحيران وعبس نحو 32 ألف لغم وعبوة متفجرة.

وتستمر الفرق الهندسية، التابعة للجيش اليمني، بمشاركة ومساندة مباشرة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، في عمليات نزع وتفجير الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمحافظة حجة، وتهدف هذه العمليات إلى نزع وتطهير حقول الألغام الحوثية، لتأمين حياة المواطنين العائدين إلى قراهم ومدنهم، بعدما شردتهم الميليشيات منها بسبب حروبها العبثية.

وكانت الميليشيات الحوثية ركزت على زراعة الألغام والمتفجرات بطريقة عشوائية في الطرقات وبالقرب من القرى والمساكن ومزارع المواطنين اليمنيين، الأمر الذي تحولت معه إلى خطر يدهم حياة المدنيين، في حين تسببت بعضها في قتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتعدّ هذه العملية، العملية السادسة التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة الخامسة خلال الثلاث السنوات الماضية.