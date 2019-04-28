الإيرياني: مخططات اعلامية جديدة لمواجهة الميليشات

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن هناك حاجة ماسّة إلى العمل على إعداد وإقرار والالتزام بميثاق شرف إعلامي، يضبط الأداء، لمواجهة الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وقال الإرياني في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس: «لم يعد خافياً على أحد، أنه لولا الأزمة بين القوى السياسية والوطنية، لما كان لميليشيات الحوثي الإيرانية إمكانية اقتحام صنعاء والسيطرة عليها»، لافتاً إلى أن «الميليشيات تعمل على تعميق الخلافات بين مكونات الصف الوطني، للتوسع في مناطق جديدة». أضاف: «أناشد كل الإعلاميين والنشطاء العمل على لملمة الصفوف وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة الحوثيين، وفاء لتضحيات الشهداء والجرحى من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية».