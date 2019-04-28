التفاصيل الكاملة لمقتل 6 مواطنين بينهم 3 أطفال في الضالع

قتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال هفي قصف للميليشات طال سيارة تقلهم في محافظة الضالع جنوب صنعاء، حسب ما أفاد مسعفون وسكان محليون.

وقالت المصادر إن قصفا طال سيارة مواطن يدعى علي المعرشي، في أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة "الشرنمة السفلى بالفاجر" شمال مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع الواقعة على بعد (245 كلم) جنوب صنعاء.

وأضافت أن القصف للميليشات أدى إلى"مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال"، بالإضافة إلى تدمير السيارة بشكل كلي.

و تابعت أنه "تم انتشال الضحايا وبعض جثثهم ممزقة".

وتشهد مناطق عدة في الضالع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو أسبوعين.