الصين تعيد الحساة لسقطرى "التفاصيل"

وقع وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي أمس، على مذكرة تفاهم مع شركة (تبيا) الصينية لإعادة إحياء اتفاقية كهرباء سقطرى بالطاقة المتجددة والتي تم التوقيع عليها عام 2014م.
وتحتل الشركة المرتبة السابعة ضمن أفضل مئة شركة مصنعة للمعدات الكهربائية والمرتبة ال 47 ضمن أعلى 500 شركة في سوق الأسهم الصينية.
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