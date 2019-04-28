سقوط قيادات حوثية في يد الشرعية "تفاصيل"

تمكنت قوات الحزام الأمني من أسر عنصرين قياديين من مليشيا الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى مواقع الحزام في جبهة مريس شمال محافظة الضالع. وأسر القياديين أثناء تنفيذهما عملية استطلاع بعد تسللهم من شعاب منطقة هجار شمالي منطقة العود، إلى مواقع قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في جبهة مريس. وبلغ عدد الأسرى الحوثيين لدى قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية منذ تصاعد المعارك في شمال الضالع لأكثر من 300 عنصرا.

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