الميليشيات تشن حملة اعتقالات في هذه المناطق

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكها لحقوق الإنسان بشنها حملة مداهمات واختطافات واسعة ضد المعارضين لها في مناطق سيطرتها المحادية للضالع. وقالت مصادر محلية إن المليشيا الإرهابية نفذت حملة في مديرية الحشاء الواقعة غرب الضالع، وداهمت عدة منازل وخطفت مدنيين واقتادتهم لجهة غير معلومة. وأضافت المصادر أن الميلشيا داهمت عدة منازل في مناطق مديرية الحشاء، واختطفت كلا من: علي محمد صالح الحذيفي، مالك علي عبده أحمد الحذيفي، عبده علي ناجي الحذيفي، أحمد عبادي الحذيفي، عبده صالح خالد الحذيفي، عز الدين عبدالوهاب الحذيفى، وآخرين. وبحسب المصادر تسببت عملية المداهمات والاختطافات حالة رعب وهلع في أوساط السكان، خصوصا النساء والأطفال.

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