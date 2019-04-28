وضاح بن عطية يوجه رسالة للسعودية والإمارات ومصر

وجه عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية الشكر إلى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.

وقال بن عطية في تغريدة له بتويتر: “من يتابع أخبار جرائم الإصلاح بتعز سيقول شكرا للإمارات والسعودية ومصر والبحرين على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية”.

واضاف : “شكرا للقوات الجنوبية تحت قيادة الإنتقالي على ضرب مليشيات الاخونج بعدن في شهر يناير من العام الماضي ولو لم يتم ذلك لكان الاخونج يعيثون بعدن الإجرام كما يفعلون في تعز “.

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