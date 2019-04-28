اشتباكات في حيس ولغم حوثي يقتل قيادياً للمليشيا

تجددت المواجهات الليلية العنيفة بين قوات ألوية العمالقة وبين مسلحي مليشيات الحوثي شمالي مديرية حيس بمحافظة الحديدة .

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر عسكرية ميدانية مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت مساء اليوم بين ألوية العمالقة وبين مسلحين من مليشيات الحوثي هاجموا مواقع متفرقة لقوات العمالقة المتمركزة شمال شرق مديرية حيس واستخدمت في الإشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك القذائف الصاروخية .

وأضافت المصادر أن مسلحي المليشيا هاجموا مواقع العمالقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 ، وبقذائف بي 10 وقذائف آر بي جي .

وفي نفس السياق أفادت مصادر ميدانية مطلعة عن إنفجار لغم أرضي بسيارة أحد قيادات مليشيات الحوثي في الطريق المؤدية إلى قرية الجعشة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي .

وأشارت المصادر إلى إصابة أحد قيادات المليشيات المدعو فضل أحمد راجح الجعاشي وعدد من مرافقيه بالإنفجار الذي أدى إلى بتر قدم القيادي في مليشيات الحوثي وأصيب مرافقيه بإصابات متفاوتة .

يذكر أن الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات الرئيسية والفرعية بمناطق متفرقة ومنها مناطق سيطرتهم أدت إلى مصرع وجرح عدد من عناصر وقيادات مليشيات الحوثي بحسب المعلومات الواردة من مصادر مؤكدة في تلك المناطق .