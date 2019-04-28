ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات واسعة للمواطنين في الضالع

شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، حملة مداهمات واختطافات واسعة استهدفت مواطنين في مديرية الحشا غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، عن مصادر محلية قولها، إن الميلشيا داهمت عدة منازل في مناطق مديرية الحشا، واختطفت كلا من: علي محمد صالح الحذيفي، مالك علي عبده أحمد الحذيفي، عبده علي ناجي الحذيفي، أحمد عبادي الحذيفي، عبده صالح خالد الحذيفي، عز الدين عبدالوهاب الحذيفى، وآخرين”.

وأضافت المصادر” أن الميلشيا الحوثية بعد مداهماتها للمنازل اقتادت المواطنين الذين اختطفتهم دون أي تهم، إلى أماكن مجهولة”.

وبحسب المصادر” تسبب عملية المداهمات والاختطافات حالة رعب وهلع في أوساط السكان، خصوصا النساء والاطفال”.