شاهد.. فيديو يوثق الدمار الذي خلفه القصف الحوثي بحي منظر بالحديدة

كشف المركز الإعلامي لقوات العمالقة مشاهد من حالة الدمار التي خلفها القصف العشوائي الحوثي على منازل المواطنين في حي منظر بالحديدة

وأشار المركز إلى أن حالة من الخراب والدمار تعم معظم الأحياء السكنية في الحديدة والتي خلفتها عمليات الإستهداف والقصف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي بالقذائف وبالأسلحة الثقيلة على منازل المواطنين في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك جنوبي الحديدة .

ويتحدث أحد المواطنين عن جرائم مليشيات الحوثي التي تقصف الأحياء السكنية المكتضة بالسكان ، واضطرار الأهالي للخروج من منازلهم والنزوح إلى خارج مناطقهم والعيش في مخيمات النزوح البعيدة للنجاة بأرواحهم من القصف والإستهداف الحوثي .

ويأتي القصف مع استمرار الخروقات الحوثية، حيث تمكنت قوات ألوية العمالقة من إحباط محاولة تسلل حوثية ظهر اليوم السبت في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وخاض مقاتلو العمالقة إشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا الذين هاجموا مواقع ألوية العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف .