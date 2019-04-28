انعقد اليوم السبت المؤتمر العام الأول للائتلاف الوطني الجنوبي واختار أعضاء هيئة رئاسته وأولهم أحمد العيسي. وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، استكمل المؤتمر جدول أعماله الذي تم فيه نقاش الرؤية السياسية والحقوقية واللائحة الداخلية بحضور الأعضاء المؤسسين وتوج أعمال دورته بانتخاب أعضاء رئاسة الائتلاف البالغ عددهم 23 عضواً وهم كالتالي: 1. أحمد صالح العيسي 2. علي عبدالباقي المسلماني 3. علي هيثم الغريب 4. صالح الجبواني 5. نائف صالح البكري 6. عبدالسلام باعبود 7. انصاف علي مايو 8. أشرف علي محمد 9. كوثر شاذلي 10. أحمد سالم فضل 11. عبدالكريم سالم السعدي Advertisements 12. محمد با مقا 13. وضاح بن بريك 14. مقبل لكرش 15. كمال الضالعي 16. عبدالله ناجي 17. مها حسين السيد 18. أحمد جمعان السقطري 19. بدر كلشات 20. علي سعيد الأحمدي 21. عبدالناصر بن حماد العوذلي 22. هاني محمد اليزيدي 23. عبدالكريم قاسم فرج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف بالأسماء على أعضاء رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.