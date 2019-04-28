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تعرف على أبرز أحداث محافظة إب اليوم السبت

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أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم السبت، بأبرز الأحداث التي شهدتها المحافظة. 

ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن الشاب أحمد عزيز من أبناء منطقة بيوت العدن شمال مدينة إب توفي بخطأ طبي قاتل نتيجة زيادة جرعة التخدير أثناء عملية لاستئصال الزائدة الدودية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب.

وبينت أن  أسرة الشاب عزيز أغلقت المستشفى لساعات في ظل غياب أي دور للجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بالتزامن مع زيادة أعداد ضحايا الأخطاء الطبية في مختلف مستشفيات إب والتي تتاجر بأرواح المواطنين وتهدف إلى الربح المادي بدرجة رئيسية.

وتفرض مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات وإتاوات مالية جديدة وباهضة على التجار في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب ومواطنون أكدوا بأن تلك الجبايات انعكست على أسعار المواد الغذائية والسلعية والتي ارتفعت بشكل لافت.

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وافتعلت مليشيا الحوثي أزمة خانقة  في مادة الغاز المنزلي في محافظة إب وإرتفاع أسعار الغاز في السوق السوداء بمبالغ خيالية. 

كما تحدثت عن "فقدان الطفلان إبرهيم قايد وسليمان محمد مساء اليوم في شارع العدين بمدينة إب في ظل تنامي ظاهرة إختفاء واختطاف الأطفال وطلاب المدارس بعدد من مديريات محافظة إب". 

كما لقى  أحد عناصر المليشيا الحوثية المدعو راكان فؤاد الشرعي مصرعه وهو ، نجل مصور قناة المسيرة بمحافظة إب فؤاد قاسم الشرعي ، من أبناء قرية الأصمين بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب بنيران قوات الجيش الوطني جبهة قعطبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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