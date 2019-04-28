شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لعيدروس الزبيدي في هذه المنطقة ولأول مرة.. شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، السبت 27 أبريل/ نيسان 2019م، في خطوط المواجهة الأمامية بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

ووصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى مريس، رفقة عديد من القيادات الجنوبية، بالتزامن مع معارك شرسة تشهدها المنطقة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن اللواء الزبيدي التقى بأركان حرب اللواء 83 ووصل إلى خطوط التماس في منطقة الزيلة، على بعد 200 متر من مواقع ميليشيا الحوثي في "الناصة والتهامي".

وجاءت زيارة القيادي الجنوبي، بعد سقوط مواقع استراتيجية، شمال وغرب الضالع، بيد ميليشيا الحوثي، بتواطؤ من القيادات الموالية لحزب الإصلاح في جبهة دمت، شمالي المحافظة.