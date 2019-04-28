شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. احباط هجوم حوثي على حصن شداد شمال مريس بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - فوزي المريسي احبطت قوات الجيش والعمالقة قبل قليل هجوم حوثي على حصن شداد شمال مريس بالضالع وقال نائب ركن التوجيه المعنوي باللواء ٨٣ مدرع المقدم فضل الجلال ان المليشيات حاولت تنفيذ التفاف على الحصن من اتجاه الرفقه ولكنها وقعت بين كماشة نيران قوات الجيش والعمالقة وسقط منهم العديد من القتلى والجرحى ولا تزال جثثهم مرمية ساحة المواجهات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. احباط هجوم حوثي على حصن شداد شمال مريس بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.