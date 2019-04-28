شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج ابو العباس من تعز : المقاومة الجنوبية تفاجئ الجميع وتبدأ اقتحام تعز من عدة محاور "مستجدات طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات المقاومة الجنوبية والحزام الامني من استعادة معضم المواقع التي كانت قد تسللت اليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقتي تورصة بمديرية الازارق محافظة الضالع وأحرزت تقدم هام باتجاه مديرية ماوية بمحافظة تعز. وقالت مصادر ميدانية في المقاومة أن القوات الجنوبية أحرزت تقدمت نحو منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز وسط تقهقر كبير وفرار جماعي لمسلحي ميليشيا الحوثي ". Advertisements وأكدت المصادر مصرع قائد نقطة حوثية يدعى "جمال السيد" في مواجهات مع المقاومة الجنوبية اثناء التقدم باتجاه ماوية. وأضافت مصادر أن قوات المقاومة والحزام تقدمت حوالي 2 كيلو متر باتجاه مديرية ماويه وتمكنت أيضا من اسر احد قيادات الميليشيات الحوثية الانقلابية يدعى ماجد الشولن". المصدر :يمن الغد

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