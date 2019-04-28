شكرا لقرائتكم خبر عن الغداء الاخير .. فيلم استقصائي عن الرئيس الحمدي يعرض غدا مساءً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعرض مساء غدا الأحد، فيلم استقصائي من انتاج واخراج جمال المليكي، عن الرئيس الحمدي.

ويتناول الفيلم الذي يعرض العاشرة من مساء الغد، السردية الاكثر تماسكا لطريقة اغتيال الرئيس الحمدي، من خلال شهادات ووثائق من تلك الحقبة التاريخية.

وينتظر اليمنيون غدا الفيلم، الذي سيكشف غموض قضية مخفية لعقود.