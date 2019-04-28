شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : رئيس لجنة التهدئة بتعز يرفع برقية عاجلة باجراءات خطيرة يرتكبها مدير الامن ستفجر الاوضاع من جديد ويطالب بسرعة التدخل ..شاهد الوثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفع رئيس لجنة التهدئة بتعز الشيخ عارف جامل برقية عاجلة لمحافظ المحافظة تضمنت اجراءات خطيرة يقوم بها مدير الامن بتغيير مدراء اقسام الشرطىة بالمدينة القديمة محذراً من هذه الخطوة المتهورة التي تعيق تطبيع الاوضاع بالمدينة القديمة وطالب بسرعة التدخل

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : رئيس لجنة التهدئة بتعز يرفع برقية عاجلة باجراءات خطيرة يرتكبها مدير الامن ستفجر الاوضاع من جديد ويطالب بسرعة التدخل ..شاهد الوثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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