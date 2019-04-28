شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادي ميداني جنوبي يخرج عن صمته ..يفضح عيدروس الزبيدي هذا مايحدث في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج القيادي الميداني الجنوبي المشهور ب جماجم عبدالفتاح صالح عن صمته في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن أن اول معسكر تدريبي يفتح للحراك الجنوبي بتمويل إيران عبر الحوثي وبإشراف علي ناصر محمد والبيض كان في الضالع مديرية الأزارق.



وتابع قائلا هل تعلموا أن قرية حماده عدن في مديرية الأزارق متحوثين وأتحدى أي ضالعي كان يقاتل الحوثي في الحرب ينكر هذا.



وأضاف لقد تم أسر منهم بعض من كان يقاتل مع الحوثي أيام الحربوكثير من قرية حماده عدن الذين سكنوا في محافظة عدن هربوا من عدن أيام الحرب ورجعوا بعد تولي منصب محافظ محافظة عدن عيدروس الزبيدي بحمايته.