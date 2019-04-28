شكرا لقرائتكم خبر عن فاهم خطأ ... مقيم يمني اشتاق للانتخابات فذهب لمشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .. شاهد فيديو ماذا حصل معه !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم يمني في مصر، وهو في مركز انتخابي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفي الفيديو ظهر المقيم اليمني في تصريح صحفي يؤكد فيه نيته مشاركة اخوانه المصريين في العرس الديمقراطي، لكن لجان الانتخابات رفضت ذلك.
وفسر المقيم اليمني ذهابه إلى لجان الاستفتاء، بأنه جاء بعد دعوة من هيئة الانتخابات المصرية لكل الوافدين إلى القاهرة بإمكانهم التصويت فيهاـ تعني المصريين ـ وهو مافسره المقيم اليمني بشكل مغلوط، متوهما أن بإمكان الوافدين من خارج مصر يحق لهم المشاركة.
وانتهت التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس المصري بالترشح لفترتتين تنتهي في العام 2030، انتهت بإقرار التعديلات بقرابة 90 % من المشاركين.
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