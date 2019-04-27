شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والريال السعودي يصل لهذا السعر مساء السبت امام الريال اليمني..شاهد سعر الصرف بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

السبت 27 ابريل 2019 الساعة 5 مساء الريال السعودي (شراء)

140

البيع 142 Advertisements الدولار الامريكي (شراء) 530 البيع 533

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار والريال السعودي يصل لهذا السعر مساء السبت امام الريال اليمني..شاهد سعر الصرف بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.