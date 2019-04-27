شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صورة "لحظة مغادرة القيادية المؤتمرية فائقة السيد صنعاء إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع يمني صورة يظهر فيها المناضلة الكبيرة الأستاذة فائقة السيد في الطائرة الأممية أثناء إقلاعها ظهر اليوم من صنعاء متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان..بعد أن أكتض المطار بمئات المودعين والمودعات لها.

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