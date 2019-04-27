شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سفير السعودية لدى اليمن يعلق على بيان الدول الرباعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سفير المملكة العربية السعودية، لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، إن "الدول الرباعية أصدرت بيانا تضمن رسالة جادة وحازمة للحوثي بالإنسحاب الفوري من الحديدة".

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وذكر آل جابر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" "أن يتم تنفيذ اتفاق الحديدة قبل اجتماع مجلس الأمن المقبلة في 15مايو".

ومضى "كما أكدوا على أن ماتقوم به ايران من دعم للميليشا الحوثية بالصواريخ والطائرات بدون طيار يهدد الأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع