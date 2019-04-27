شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قتلى وجرحى بالعشرات والطيران يغير بشكل عنيف ..."الخليج 365" ينشر اخر التطورات في جبهة الضالع . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، آخر المستجدات في جبهات القتال بمحافظة الضالع، حتى الساعة.

ووفق مصادر ، فإنه" بعد معارك استمرت 4 ساعات استطاعت القوات المشتركة اليمنية بالجيش بإسناد الحزام الأمني من فك الحصار على قرية ‎هجار غرب مديرية ‎قعطبة ودحر مليشيات الحوثي منها وتأمين جميع المواقع والجبال المطله عليها.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أنه تم "‏‎العثور على عبوة ‎ناسفة بجانب الخط العام ‎بنقيل الشيم الذي يربط منطقة ‎مريس بمحافظة ‎الضالع".

وبينت المصادر، أن عشرات الأسر نزحت من أطراف مديرية الأزارق بعد نشوب معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد الحزام الأمني وبين مليشيات الحوثي الانقلابيةالأيرانية.

وتقول المعلومات، إن "المعارك لازالت مستمرة حتى هذة اللحظة في قرية حبيل حويد التابعة للأزارق بمحافظة الضالع".