شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب ابو العباس تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل المؤامرة القذرة لتشويه صورة الكتائب عبر تصوير مقطع فيديو وترديد "الصرخة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بلاغ صحفي

تنفي كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع علاقتها بما ورد في مقطع فيديو يتم تداوله ويظهر فيه صوت شخص من أفراد ما يسمى الحملة الأمنية وهو يؤدي الصرخة خلال تصوير أفراد الكتائب أثناء تهجيرهم من المدينة القديمة، والادعاء بأن أفراد الكتائب يؤدون الصرخة الحوثية.

ونحن إذ نحمل الشخص الذي قام بالتصوير وترديد صرخة الانقلابيين الحوثيين بهدف تشويه صورة الكتائب كامل المسؤولية، ومن ثم تداول المقطع عبر وسائل الاعلام والناشطين التابعين لجماعة الاخوان المسلمين فإننا نهيب بالجميع عدم التعامل مع حملات الاستهداف الاعلامية التي تريد النيل من الكتائب وقياداتها وأفرادها ومواقفها البطولية في مواجهة جماعة الحوثي الانقلابية.

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كما نجدد العهد لجماهير شعبنا عامة وأبناء تعز خاصة أن نظل على العهد الذي قطعناه على أنفسنا وبذلنا فيه أعظم التضحيات وهو موقفنا المؤيد للشرعية وقتالنا تحت رايتها من أجل استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب.

صادر عن :

كتائب العقيد أبي العباس – اللواء 35 مدرع

تعز 27/4/2019