شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر لمعرف قبيلة الحجاجي بالامارات لتبرعه برواتب معلمي مدرسة النصر بالضالع لمدة عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت إدارة ومعلمي ومجلس الآباء بمدرسة النصر بالغفره حجاج بمحافظة الضالع عن شكرهم وتقديرهم للأخ جارالله قاسم الحجاجي معرف قبيلة الحجاجي بدولة الامارات لتبرعه بدفع رواتب المعلمين في المدرسة لمدة عام. وأكدوا في بيان حصل "الشاهد نيوز" على نسخة منه أن مبادرة الحجاجي ساهمت في استمرار العملية التعليمية بالمدرسة ومواجهة الظروف المعيشية للمعلمين. وأشاروا الى أن هذه الخطوة تعكس حرص الحجاجي على تأمين استمرار الدراسة واهتمامه بأبناء منطقته معبرين عن امتنانهم لتلك الجهود الانسانية. جدير بالذكر أن لمعرف قبيلة الحجاجي بدولة الامارات جار الله قاسم الحجاجي اسهامات كبيرة في العمل الخيري بمختلف أشكاله وصوره.



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