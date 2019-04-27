شكرا لقرائتكم خبر عن هل فعلا غادر "السيد" صنعاء إلى دولة عربية .. ماذا حدث في مطار صنعاء اليوم (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقه السيد، اليوم العاصمة صنعاء في رحلة علاجية إلى العاصمة الأردنية عمان.

وخلال مغادرتها مطار صنعاء كان في توديعها عدد من أعضاء المؤتمر (مؤتمر صنعاء).

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وأظهرت الصور المتداولة من قبل نشطاء المؤتمر، مغادرة “السيد” عبر طائرة أممية إلى الأردن، حيث تعاني السيد من وعكة صحية تضاعفت عقب مقتل الرئيس السابق على يد الحوثيين، والتنكيل الذي قامت به ميليشيا الحوثي بحزب المؤتمر وأعضائه.

وقال ناشطون وأعضاء بحزب المؤتمر أنهم واجهوا الكثير من العراقيل من قبل ميليشيا الحوثي لمنعهم من توديع السيد ونقلها للمطار للذهاب لرحلتها العلاجية بالأردن.