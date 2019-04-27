شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب الجراد تغزو صنعاء وعمران .. وهكذا استقبلها المواطنون (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور جديدة حصل عليها "ناس تايمز" انتشار أسراب من الجراد في مناطق صنعاء وعمران خلال الساعات القليلة الماضية. وأبانت الصور، انتشار أسراب الجراد على مزارع القات والمحاصيل الزراعية .

وقال سكان محليون في عمران لـ"ناس تايمز" إن أسراب الجراد تهدد مزارع القات والمحاصيل الزراعية التي أصبحت تهدد مصدر رزقهم الوحيد.



وأظهرت صور تداولها ناشطون أكوامًا من الجراد سارع المواطنون إلى اصطيادها وقليها وأكلها. Advertisements

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