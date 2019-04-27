شكرا لقرائتكم خبر عن RT تكشف أسباب انسحاب كتائب تابعة للجيش اليمني من مدينة بجنوب غربي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت كتائب أبو العباس السلفية التابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف، الانسحاب مساء الجمعة، من مدينة تعز جنوب غربي اليمن، تنفيذاً لاتفاق لجنة التهدئة في المحافظة، وذلك عقب مواجهات مع قوات أمنية أسفرت عن مقتل وإصابة 26 شخصاً على الأٌقل. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" بأن أكثر من 50 آلية تابعة لكتائب أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع بدأت بمغادرة مدينة تعز القديمة، رفقة لجنة التهدئة وحماية اللواء الخامس حرس رئاسي والقوات الخاصة، متجهةً إلى جبهة الكدحة غرب تعز، مسرح عملياتها ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين". وأضاف أن قوات من اللواء الخامس حرس رئاسي، تمركزت في مناطق بالمدينة القديمة لتأمينها تمهيدا لتسليمها لقوات أمنية. في السياق، شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، على "وقف التصعيد والاختلالات، والالتزام التام بتوجيهات قيادة السلطة المحلية بما يحقق أمن واستقرار وسلامة كافة أبناء المحافظة". ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أكد الرئيس هادي، "أهمية التلاحم وحقن الدماء وتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية ومن يواليها التي تتربص بتعز وأهلها". ووجه "بالعمل على تعزيز مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها لما فيه استقرار المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها". ولفت الى "ما قدمته تعز من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك ونحو استكمال التحرير وبسط نفوذ الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية في المحافظة وبصورة فاعلة وعاجلة". وفي وقت سابق اليوم، توصلت لجنة التهدئة في تعز، إلى اتفاق مع قيادة كتائب أبو العباس، تضمن تسليم المطلوبين أمنياً وإخلاء الأحياء السكنية في مدينة تعز القديمة من المسلحين، وخروجهم وأفراد الكتائب إلى مسرح عملياتها في منطقة الكدحة. وشهدت مدينة تعز منذ أمس الخميس، مواجهات تركزت في المدينة القديمة، وأحياء الجمهوري والتحرير الأعلى ووادي المدام، أسفرت حسب مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، عن مقتل جنديين من الشرطة العسكرية وثلاثة من كتائب أبو العباس وعشرة مدنيين وإصابة 11 آخرين. وتدور في مدينة تعز بين الحين والآخر، منذ أكثر من عام، مواجهات مماثلة بين تشكيلات عسكرية وكتائب أبو العباس السلفية، على خلفية صراع نفوذ وسيطرة.

