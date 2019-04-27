شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأردنية تمنع حسين الأحمر من دخول أراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت السلطات الأردنية أمس الشيخ حسين الأحمر من دخول أراضيها. وقال الصحفي نبيل الاسيدي ان السلطات الأردنية منعت يوم أمس دخول #حسين_الأحمر أراضيها دون إبداء الأسباب . وقال الاسيدي ان المنع تواصل رغم محاولات الأحمر التواصل مع العديد من الشخصيات للتوسط . وبحسب الاسيدي وظل منتظرا في مطار الملكة علياء أكثر من ست ساعات .. إلا ان السلطات الأردنية رفضت إي وساطات وأعادته على أعقابه .

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