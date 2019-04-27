شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم هام بخصوص الشاحنات المتجهة من عدن الى صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قيادة الحزام الامني بمحافظة لحج تعميما هاما بخصوص الشاحنات المتجهة من عدن الى صنعاء. واضطرت الشاحنات الى المرور عبر طريق عدن يافع البيضاء وصولا الى صنعاء بسبب قيام الحوثيين بتفجير جسر مرور بمنطقة الوطيف. وبحسب التعميم الاخير فانه سيتم السماح للشاحنات بالمرور بالخط بين ساعات الـ 11 مساء وصولا الى الساعة السادسة صباحا . وقالت قيادة الحزام ان السبب هو حالة الازدحام في الطريق وضيقها .

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