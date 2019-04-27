على الهواء مباشرة.. فتاة لبنانية معجبة بـ ”محمد بن سلمان” تتمنى هذا الشيء!

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عدن - ياسمين التهامي - تمنت فتاة لبنانية معجبة بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمنية كبيرة يبدوا صعب تحققها.
وأثارت الفتاة لبنانية، الجدل، منخلال حديثها في برنامج على الهواء مباشرة، تمنت أن يخرج من بلادها زعيم مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لأخذ الأموال من السارقين.
وجاء حديث الفتاة خلال برنامج “صار الوقت” الحواري على قناة “MTV” اللبنانية الشهيرة، والتي ناقشت ملفات الفساد الذي تعيش فيه لبنان.
وأكدت الفتاة التي تدعى “نسرين”، أنها تتمنى خروج شخص مثل محمد بن سلمان فيلبنان، قائلةً: “بدنا محمد بن سلمان لبناني يأتي بكل السياسيين والسارقين ويأخذ منهم أموالهم التي نهبوها!”.
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