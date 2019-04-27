شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة...انهيار مخيف للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي .. وهذا (آخر تحديث لأسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم السبت الموافق27ابريل 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء528البيع | 533

الريال السعودي : شراء| 140| 141

أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء529البيع | 534

الريال السعودي : شراء 141البيع | 142

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