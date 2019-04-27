شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمني كبير بعدن يستقيل بعد توجيه وزير الداخلية بسحب قوة حاولت منع إشهار "الائتلاف الجنوبي" الداعم للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم العقيد / علي ناصر بوزيد ( ابومشعل الكازمي) النائب الأول لمدير أمن عدناستقالته،اليوم السبت، لوزير الداخلية.

وأرجع المسؤول الأمني في منشور بصفحته على فيسبوك تابعه "حضارم نت"، أسباب الاستقالة إلى عدة أسباب قال إن أهمها توجيهات من وزير الداخلية بسحب قوات أمنية حاولت منع عقد الائتلاف الوطني الجنوبي بعدن.

وعقد الائتلاف الوطني الجنوبي اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن فعالية إشهاره بحضور وزير الداخلية ووزير النقل وووزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين ومسؤولي الأحزاب والقوى السياسية.

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وكان الائتلاف الوطني الجنوبي أعلن تعثر إشهاره بالعاصمة المصرية القاهرة بعد اعتذار القاهرة عن استضافته مافسره مراقبون ضغطا إماراتيا على مصر لمنعه.

وأقر المؤتمر الذي جاء تحت شعار ( معاً نحو الدولة الاتحادية لتحقيق الارادة الشعبية لأبناء الجنوب ) جدول أعماله ووثائقه وأدبياته وشكّل لجانه وهيئاته القيادية واتخذ المؤتمر جملة من القرارت وعددا من التوصيات.



وأكد الائتلاف في مشروع البيان الختامي لمؤتمره العام الأول على أن العبث بالهوية الوطنية وتزييف الوعي الوطني لخلق صورة مشوهة في ذهن الجماهير بأن شعبنا في جنوب الوطن اليمني هو شعب أبتر فاقد الهوية هو تجاوز فج لكل حقائق التاريخ ومسلمات الواقع.



وشدد المؤتمر على أن العمل خارج مؤسسات الدولة وانشاء كيانات وتشكيلات مسلحة خارج اطار مؤسسات الدولة ولاتتبع هيكلتها القيادية هو تفخيخ وتلغيم للجنوب ، وأنه لابد من وقفة جادة أمام ذلك كما أن صبغ تلك التشكيلات بطابع قبلي ومناطقي لايخدم مسقبل الجنوب ولا استقراره .