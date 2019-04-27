شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع حرب قبلية في صنعاء وسقوط قتلى وجرحى "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة اليوم السبت بين قبليتين في مديرية خولان شرق محافظة صنعاء.

وقالت مصادر ان مواجهات قبلية مسلحة اندلعت بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين قبيلتي "المعازيب وقاول" في منطقة جحانة بمديرية خولان شرق صنعاء.

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وأوضحت المصادر ان المواجهات اندلعت بين القبيلتين على خلفية خلاف على مراهق أرض مشتركة بين القبيلتبين.

وأكدت المصادر ان الموجهات أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين دون معرفة ما إذا كان هناك من قتلى بصفوف الطرفين.

اليمن العربي