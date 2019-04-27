شكرا لقرائتكم خبر عن في تطورات خطيرة ...مليشيات الحوثي تجمع بيانات استخباراتية حول المغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنفذ ذراع إيران حملة استخباراتية وأمنية في مديريات الحديدة انطلاقاً من باجل، بصدد جمع وتوثيق بيانات شاملة عن الأهالي والسكان وذويهم المغتربين والمتواجدين خارج اليمن بأدق التفاصيل بما فيها أماكن التواجد والأعمال وبيانات الاتصال والتواصل.

واطلع نيوزيمن على نموذج من استمارات وزعتها المليشيات الحوثية على العقال في جميع القرى والحارات والأحياء بمدينة باجل (55 كم شمال شرق مدينة الحديدة)، تتضمن معلومات تفصيلية دقيقة حول الأفراد والأسر والأشخاص الذين غادروا البلاد سواءً داخل أو خارج اليمن وخلفياتهم وعلاقاتهم.

وتشمل البيانات، أيضاً: الأسماء والأعمال السابقة والمستوى التعليمي وظروف وتاريخ المغادرة ودولة ومدينة التواجد والاغتراب والعمل الحالي ومعلومات حول قنوات التواصل والاتصال.

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وتثير الحملة الاستقصائية والإحصائية التي تنفذها المليشيات الحوثية علامات استفهام كثيرة، في وقت حذرت مصادر أمنية ومحلية من تحركات مزدوجة تستهدف المغتربين والمتواجدين خارج اليمن وشبكات العلاقات والمصالح.

وطبقاً لمعلومات سابقة تخضع شبكات الاتصالات لمراقبة وتنصت من قبل أحهزة أمنية تابعة للمليشيات، وسجلت في المنطقة وفي الحديدة عامة حوادث واعتقالات وحالات استهداف وابتزاز وغيرها، على خلفية تجسس وتنصت على المكالمات الهاتفية.

كما كشفت مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عن وجود شبكة خاصة بالمليشيات مهمتها إدارة عمليات الرقابة والتنصت على الاتصالات الخاصة بالمواطنين.