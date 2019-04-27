شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مفاجئ..الائتلاف الوطني الجنوبي ينعقد في عدن بحضور وزير الداخلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد الائتلاف الوطني الجنوبي،اليوم السبت، مؤتمره العام الأول في العاصمة المؤقتة عدن بتمثيل من القوى السياسية والمكونات والحركات الشبابية والمرأة والشخصيات السياسية الجنوبية .



وكان الائتلاف الوطني الجنوبي أعلن تعثر إشهاره بالعاصمة المصرية القاهرة بعد اعتذار القاهرة عن استضافته مافسره مراقبون ضغطا إماراتيا على مصر لمنعه.

وأقر المؤتمر الذي جاء تحت شعار ( معاً نحو الدولة الاتحادية لتحقيق الارادة الشعبية لأبناء الجنوب ) جدول أعماله ووثائقه وأدبياته وشكّل لجانه وهيئاته القيادية واتخذ المؤتمر جملة من القرارت وعددا من التوصيات.



وأكد الائتلاف في مشروع البيان الختامي لمؤتمره العام الأول على أن العبث بالهوية الوطنية وتزييف الوعي الوطني لخلق صورة مشوهة في ذهن الجماهير بأن شعبنا في جنوب الوطن اليمني هو شعب أبتر فاقد الهوية هو تجاوز فج لكل حقائق التاريخ ومسلمات الواقع.

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وشدد المؤتمر على أن العمل خارج مؤسسات الدولة وانشاء كيانات وتشكيلات مسلحة خارج اطار مؤسسات الدولة ولاتتبع هيكلتها القيادية هو تفخيخ وتلغيم للجنوب ، وأنه لابد من وقفة جادة أمام ذلك كما أن صبغ تلك التشكيلات بطابع قبلي ومناطقي لايخدم مسقبل الجنوب ولا استقراره .



وأوضح الائتلاف الوطني الجنوبي أن منفتح على كل المكونات والقوى الوطنية الجنوبية بعيدا عن دعاوى الاحتكار والاستئثار ويرفض كل شعارات التخوين والتطرف ويمد يده لكل الشركاء ، ويدعو الى عمل وطني مشترك حقق الارادة الشعبية لأبناء الجنوب .

وأبدى الائتلاف الجنوبي دعمه انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون مدينة العلم والتراث ، باعتبارها خطوة مهمة في استكمال سلطات الدولة نحو هزيمة الانقلاب داعيا لاستمرار انعقاد جلسات المجلس وممارسة مهامه بشكل طبيعي متمنيا ان تتهيأ له الظروف المناسبة لانعقاد جلساته في العاصمة عدن .



وقال الائتلاف إنه يراقب بقلق شديد مايحدث في جبهات القتال كافة وخاصة جبهة الضالع ،داعيا الحكومة والتحالف العربي للقيام بواجبهم لدعم هذه الجبهات وتعزيز موقفها القتالي والعسكري ، وتحريك كل جبهات القتال لإيقاف تمدد هذه المليشيات البربرية .